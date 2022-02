Stiri pe aceeasi tema

- Preturile de consum in Marea Britanie au inregistrat luna trecuta cel mai rapid ritm de crestere din ultimii aproape 30 de ani, intensificand povara asupra gospodariilor si sporind posibilitatea ca Banca Angliei sa majoreze dobanda, arata datele publicate miercuri de Oficiul National de Statistica…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut la 8,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) „Preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,35% in luna ianuarie 2022, de la 8,19% in decembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,18%, cele alimentare cu 7,24%, iar serviciile cu 5,66%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). CONSULTAȚI…

- Rata anuala a inflatiei in luna decembrie 2021 a urcat la 8,2%, comparativ cu luna decembrie 2020, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit in decembrie 2021 fata de decembrie 2020 cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile…

- Rata anuala a inflatiei din Turcia a atins 36,1% luna trecuta, fiind cel mai ridicat nivel atins in cei 19 ani de cand presedintele Tayyip Erdogan se afla la conducerea tarii, scotand la iveala profunzimea unei crize valutare creata de politicile neortodoxe de reducere a dobanzii cheie, transmite…

- Inflația din Marea Britanie a urcat in noiembrie la cel mai ridicat nivel din ultimii 10 ani, anunțul venind inainte de ședința cruciala de politica monetara a Bancii Angliei care va avea loc joi, relateaza CNBC. Indicele prețurilor de consum a crescut cu 5,1% in 12 luni pana in noiembrie,…

- Rata anuala a inflatiei a coborat la 7,8% in luna noiembrie 2021, de la 7,9% in octombrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,49%, marfurile alimentare cu 6,10%, iar serviciile cu 4,09%, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). “Indicele…