„Inflamabila“ greșeală energetică a Europei Europa nu a reușit sa acorde prioritate securitații energetice și acum s-a trezit ca depinde prea mult de energia rusa și platește prețuri enorme pentru energie. Franța se confrunta cu aceasta problema, renaționalizandu-și cea mai mare companie de utilitați pentru a asigura supraviețuirea energiei nucleare. Germania, care este probabil țara care a suferit cel mai mult din cauza problemelor securitații energetice, ar putea fi nevoita in curand sa-și salveze companiile de utilitați, dupa cum se arata intr-o analiza pilprice.com, preluata de financialintelligence.ro. Franța intenționeaza sa renaționalizeze… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un videoclip in care apar vehiculele militare rusești in sala de turbine a centralei nucleare de la Zaporojie a inceput sa circule joi, 18 august, pe rețelele sociale, in contextul in care bombardamentele recente din zona au alimentat ingrijorarile legate de un posibil dezastru nuclear. CNN a geolocalizat…

- Razboiul din Ucraina, care dureaza de aproximativ șase luni, este important strategic din mai multe motive. Daca Rusia invinge Ucraina și preia controlul asupra țarii, forțele sale se vor afla la granița Europei de Est.

- In prezent, aproximativ 1.200 de tone de combustibile nuclear sunt stocate la centrala nucleara din Zaporojie, in sudul Ucrainei, care se afla sub controlul ocupanților ruși, iar manipularea defectuoasa a acestuia ar putea provoca un dezastru ce i-ar afecta atat pe ucraineni, cat si Rusia vecina, a…

- Razboi in Ucraina, ziua 161. 3,5 milioane de persoane au ramas fara adapost in Ucraina de la izbucnirea razboiului cu Rusia. Alte 10 milioane au parasit tara. Rusia continua sa transfere trupe din partea de nord a regiunii Donetk pentru a sprijini poziti

- Ucraina se pregatește sa iși mareasca exporturile de energie electrica catre Uniunea Europeana pentru a ajuta Europa sa „reziste presiunii energetice” din partea Rusiei, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Declarațiile lui Zelenski vin la o zi dupa ce statele membre ale UE…

- Prezenta trupelor franceze in Romania este „fundamentala”, a afirmat presedintele Emmanuel Macron, marti seara, in Baza Mihail Kogalniceanu, avertizand ca razboiul din Ucraina reprezinta o amenintare pentru intreaga Europa. „Prin eforturile noastre comune, realizam un angajament unic, constitutiv pentru…

- Razboi in Ucraina, ziua 111. In discursul sau din cursul nopții, președintele Volodimir Zelenski a spus ca ucrainenii platesc un cost uman terifiant in batalia pentru Severodonețk. Intre timp, o noua groapa comuna a fost descoperita la 10 kilometri de Bu

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se afla intr-o noua vizita in Ucraina, unde se va intalni cu președintele Volodimir Zelenski. Intr-o postare pe Twitter de sambata, 11 iunie, aceasta a aunțat ca va discuta cu liderul de la Kiev despre progresele facute de Ucraina in direcția aderarii la…