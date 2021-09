Stiri pe aceeasi tema

- Internet prin fibra optica cu o viteza de 10 Gbps. Este noul record din Spania stabilit de Digi, operatorul roman de telefonie și internet, care și-a extins serviciile și pe piața spaniola, scrie cotidianul spaniol El Pais.

- Printesa Charlene de Monaco, transportata de urgenta la un spital din Africa de Sud dupa ce i s-a facut rau, este în stare "stabila", a indicat vineri fundatia sa.Sotia printului Albert de Monaco, 43 de ani, originara din Africa de Sud, a fost internata miercuri seara sub pseudonim…

- Franta si Spania vor opri vineri, cu patru zile inainte de termenul limita, operatiunile de evacuare din Afganistan, potrivit BBC . Franta va pune capat operatiunii de evacuare a oamenilor din Afganistan vineri seara, a declarat joi prim-ministrul Jean Castex la postul de radio RTL. 115 cetateni francezi…

- Madalina Ghenea e mandra de cariera ei de profesionala, e implicata in mai multe proiecte, dar niciodata nu uita de fiica ei. Ii acorda mult timp micuței Charlotte. Cele doua au petrecut momente unice impreuna, la plaja. Romanca in varsta de 34 de ani a fost surprinsa de fotografii straini in Portofino,…

- Aproape 40 de migranți au murit dupa ce o ambarcațiune in care se aflau 50 de oameni ce calatoreau din Vestul Saharei catre Insulele Canare s-a rasturnat, a transmis, vineri, un ONG umanitar din Spania, conform Reuters, citata de digi24.ro. “Tragedie: 42 de persoane, printre care 30 de femei, opt copii…

- Romanca a trait clipe de-a dreptul de coșmar cand avea doar 27 de ani. Victima a violenței domestice, soțul ei a separat-o de cei doi copii ai sai și a dat-o afara din casa, direct in strada. Tanara a plecat sa locuiasca la sora ei, dar de abia aici a inceput calvarul, deoarece a fost vanduta unor proxeneți.…

- O tanara romanca a trait un calvar dupa ce soțul a indepartat-o de copii, sora ei a traficat-o și proxeneții au plimbat-o prin toata Europa și au obligat-o sa se prostitueze. Povestea ei a fost spusa de site-ul celei mai mari rețele radiofonice din Spania, Cadena Ser . Iadul a venit in viața Mariei…

- Perechea Mihaela Buzarnescu/Fanny Stollar (Romania/Ungaria) a castigat, sambata, proba de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 250 de la Budapesta. Buzarnescu si Stollar au invins in finala echipa Aliona Bolsova Zadoinov (Spania) / Tamara Korpatsch (Germania), scor 6-4, 6-4, intr-o ora si 16…