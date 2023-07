Infern la intrarea în Grecia prin vama Kulata In ciuda gravelor incendii ce sunt in plina desfașurarea in aceste zile in Grecia, turiștii continua sa merga in vacanța in aceasta țara. Astazi, la vama Kulata, coada la intrare in țara se intindea pe zeci de kilometri. Cap sau pajura? Pe care parte vreți sa cada moneda? Cap, daca plecați in vacanța, pajura daca va intorceți din concediu. Mai greu este cand vreți sa plecați in vacanța, și la intrarea in țara de destinație, pe o caldura infernala, va așteapta o coada intinsa pe zeci de kilometri. Atunci sigur moneda a cazut pe pajura. Așa au pațit astazi turiștii care au dorit sa intre in Grecia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

