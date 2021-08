Stiri pe aceeasi tema

- Politistii timiseni au intocmit dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele unei femei de 38 de ani din Jimbolia, confirmata cu COVID-19, care a incalcat masura izolarii la domiciliu si a intrat intr-un restaurant. “In cadrul unei actiuni pentru verificare a respectarii masurilor si…

- Buzoianul Matei Strugurel este primul roman condamnat la inchisoare cu executare pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Sentinta finala in acest caz a fost pronuntata miercuri, 28 iulie 2021, de Curtea de Apel Ploiesti.

