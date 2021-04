Stiri pe aceeasi tema

- Vaccinarea impotriva COVID-19 cu serul produs de Johnson & Johnson ar putea incepe in Romania la jumatatea lunii aprilie, a informat, vineri, Ministerul Sanatatii. Vaccinul Johnson & Johnson se administreaza intr-o singura doza, ceea ce, potrivit Ministerului Sanatatii, constituie un avantaj atat logistic,…

- Oficial a inceput campania de vaccinare in masa a cetațenilor care traiesc in Republica Moldova. Recent a fost facut primul vaccin anti-coronavirus din dozele donate de catre Romania. Prima persoana din Republica Moldova care s-a vaccinat este un barbat care lucreaza in domeniul medical. „Azi a fost…

- Premierul Florin Cițu a spus referitor la protestele din Valea Jiului ca nu i se pare normal ce se intampla. Șeful Guvernului a precizat ca s-a gasit soluția pentru plata salariilor. „E un domeniu dificil și aceasta tranziție la economia verde in toata Uniunea Europeana vine cu probleme. Ii ințeleg,…

- Cercetatorii din cadrul Universitatii Babes-Bolyai au evaluat calitatea aerului interior in timpul sezonului rece, in cinci mari orase din Romania. Studiul a aratat ca, in 95% dintre cladirile investigate, concentratia de formaldehida a depasit valoarea de 50 lg/m3, valoare prag reglementata in anumite…

- Guvernul ceh a reusit sa ajunga duminica la un acord de ultim moment cu guvernatorii regionali pentru a introduce o noua stare de urgenta de 14 zile si pentru a evita astfel o suspendare haotica a masurilor de restrictie pentru combaterea pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters.Fara puteri speciale,…

- Managerul Spitalului „Matei Balș”, Maria Nițescu, a declarat ca instalațiile electrice din pavilionul care a luat foc au fost verificate recent, in perioada 25-27 ianuarie, de aceea nu iși explica cum a izbucnit incendiu care a omorat șapte oameni. Intrebata daca are vreo ipoteza despre cauze, Nițescu…

- Un incendiu poate izbucni oricand in spitalele din Romania, spune managerul Institutului "Victor Babeș" din București, Emilian Imbri. Medicul a explicat la DigiFM ca instalațiile electrice din majoritatea spitalelor pur și simplu nu fac fața consumului necesar pentru a alimenta toata aparatura medicala.…

- Conform ministrului Educației, sindicatele din domeniul invațamantului sustin o informare completa asupra actului de vaccinare. „Sustinerea unei informari corecte si complete asupra actului de vaccinare fara a exista obligativitatea vaccinarii. Este o solicitare venita din partea sindicatelor din educatie”,…