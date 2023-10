Inedit. Un militar de la Batalionul 300 Infanterie și-a cerut iubita de soție după ce a depus jurământul Pentru un tanar din Giurgiu, care și-a inceput cariera militara la Batalionul 300 Infanterie Mecanizata din Galați, ziua de 27 octombrie va avea o dubla semnificație, este ziua in care a depus juramantul militar, dar și ziua in care și-a cerut iubita de soție. La Batalionul 300 Infanterie Mecanizata din Galați, un eșalon de elita a Armatei Romaniei, care a efectuat patru misiuni „Security Force Asistance” in Afganistan pentru asigurarea protecției Forțelor Coaliției la Baza Aeriana din Kandahar, a avut loc un moment important, depunerea juramantului militar de catre 78 de militari instruiți la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biserica „Schimbarea la Fața a lui Isus” din Vatra Dornei este o biserica romano-catolica construita intre anii 1895-1905. Ea se afla pe strada Mihai Eminescu nr. 7, in centrul orașului, in apropiere de Primarie. Edificiul a fost construit in stil roman simplu, cu unele adaugiri in stil gotic. Bombardamentul…

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca, duminica dimineața, in mai multe localitați din județele Galați și Vrancea se va forma ceața care determina scaderea vizibilitații sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. ANM a emis o avertizare cod galben pentru mai multe localitați din…

- Grav raniți in timpul unei misiuni de patrulare in Afganistan, cand mașina in care se aflau a sarit in aer, Gabriel Czifrak, Dorian Floare și Ionuț Reman, militari ai Brigazii 81 Mecanizate ,,General Grigore Balan” au obținut rezultate deosebite la „Invictus Games”, in Germania. In octombrie 2020,…

- Opt persoane, intre care patru copii cu varste cuprinse intre un an si 13 ani, au fost ranite, marti, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, produs pe DJ 251, in localitatea Cuza Voda, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. „La data de 22 august…

- Schimbare de comanda la Brigada 282 Blindata „Unirea Principatelor” Focșani, potrivit unui anunț facut public pe pagina de facebook a Diviziei 2 Infanterie „Getica”. Conform postarii, șeful de stat major al diviziei, colonelul Ștefan-Claudiu Topor, va prelua comanda Brigazii 282 Blindata „Unirea Principatelor”,…