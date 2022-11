Stiri pe aceeasi tema

- Disney urmeaza sa inceapa concedierile. Directorul executiv Bob Chapek a scris: „Va trebui sa luam decizii dure și incomode.” Walt Disney Co intentioneaza sa inghete angajarile si sa reduca unele locuri de munca, in timp ce se straduieste sa treaca serviciul de streaming Disney+ pe profitabilitate pe…

- Rusia ar putea avea prima companie militara privata sub tutela bisericii ortodoxe, numita Crucea Sfantului Andrei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Compania aeriana irlandeza Ryanair a prognozat luni ca va deveni singurul mare transportator low-cost din Europa iar directorul sau general Michael O’Leary a sustinut ca extinderea decalajului in materie de costuri va face din rivalii easyJet si Wizz tinte pentru o eventuala preluare, transmite Reuters,…

- Producatorul finlandez Nokian Tyres va investi 650 milioane euro pentru a construi o fabrica de anvelope la Oradea, scrie Reuters. Compania a ieșit de pe piața rusa și vrea sa compenseze pierderile de acolo. Fabrica va produce anvelope pentru autoturisme și producția de serie ar trebui sa inceapa in…

- Elita Moscovei este șocata dupa ce multimilionarul rus Nikolay Petrunin (46 de ani), apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, a murit in circumstante suspecte. Motivul oficial invocat de autoritațile ruse a fost ca a decedat in urma complicațiilor cauzate de Covid, dupa ce s-ar fi aflat in coma…

- Centrala nucleara Zaporojie a aparut ca unul dintre cele mai ingrijoratoare puncte de focar ale invaziei Rusiei in Ucraina. Aceasta a fost avariata in timpul luptelor, ceea ce a provocat o alarma internationala, iar seful acesteia a fost retinut de fortele de ocupatie pe parcursul weekend-ului, inainte…

- O companie aeriana privata anunta ca va relua zborurile de la Chisinau la Moscova din 1 octombrie. Operatorul sustine ca a luat aceasta decizie ca urmare a numeroaselor solicitari din partea moldovenilor care lucreaza in Rusia si vor sa revina acasa.

- Compania de stat ucraineana de energie nucleara Energoatom a avertizat, sambata, ca exista un risc de pulverizare de substante radioactive la centrala nucleara Zaporojie, informeaza AFP. Energoatom a precizat ca rusii au bombardat de mai multe ori zona in ultima zi si ca exista si riscul unui incendiu.…