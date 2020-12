Inedit: Primăria din Paris, amendată pentru că are prea multe femei în funcții de conducere Primaria din Paris a fost amendata cu 90.000 de euro fiindca nu a respectat prevederile legale privind egalitatea de gen și a numit prea multe femei in funcții de conducere. Primarul orașului, Anne Hidalgo, este cel care a anunțat amenda public, pe care a catalogat-o ca fiind absurda și nedreapta. Ministerul serviciului public al țarii a fost cel care a amendat primaria Parisului.Legea incalcata a intrat in vigoare din 2013 cu scopul de a asigura ca in funcții publice de conducere sunt promovate cat mai multe femei. Ca atare, nu mai mult de 60% din numiri pot fi de același sex. Insa primaria pariziana,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

