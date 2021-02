Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a reluat programul cu publicul in contextul epidemiologic actual, respectand siguranța utilizatorilor și a angajaților, Biblioteca Județeana „V. Voiculescu” reincepe și activitațile culturale.

- autor: Kahlil Gibran Opera lui Kahlil Gibran este formatoare de conștiința, ne indeamna sa redescoperim partea spirituala a vieții, ne amintește ca omul este dator sa lupte neincetat pentru libertatea și demnitatea sa și ca sufletul se imbolnavește in lipsa Frumuseții și a Iubirii. Nascut la 6 decembrie…

- 15 ianuarie – ziua de nastere a lui Mihai Eminescu si totodata Ziua Culturii Nationale – este marcata, la Biblioteca Județeana ”Nicolae Iorga” din Ploiesti, prin diverse manifestari culturale care se adreseaza publicului larg. Data de 15 ianuarie are o rezonanța aparte in mințile și inimile romanilor,…

- Publicul buzoian are ocazia de a consulta, la sediul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu”, o remarcabila carte realizata de un colectiv de istorici ai vremii, lucrare ce „constituie un raspuns academic obiectiv la tezele antiromanești aparute de-a lungul vremii”. Este vorba despre lucrarea „Spațiul…

- Cu ocazia sarbatorilor Craciunului si a Anului Nou, Automobil Clubul Roman a pregatit pentru membrii Asociatiei si pentru toti automobilistii, reduceri de pana la 45% la cotizatia de membru si 50% la taxa de inscriere, in perioada 23 - 31 decembrie 2020. Membrii ACR beneficiaza un an intreg de asistenta…

- Identitatea si cultura nationala configureaza sufletul unui popor. Valorile nationale, eroii si marile nume ale culturii dau nastere orizontului spiritual inlauntrul caruia neamul se dezvolta si se descopera pe sine. 1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei – constituie prilej de sarbatoare a identitatii…

- Biblioteca Judeteana "Vasile Voiculescu" din Buzau s-a inchis, pentru a doua oara in acest an, in urma confirmarii mai multor cazuri de infectare cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de directorul institutiei, care a precizat ca sediul central al Bibliotecii "Vasile Voiculescu" situat…

