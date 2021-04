Stiri pe aceeasi tema

- Orban le cere primarilor sa se implice in campania de convingere a oamenilor sa se vaccineze anti Covid E vorba de primari, viceprimari, consilieri locali, in special din urbanul mic si din rural, implicare in campania de convingere a cetatenilor sa se vaccineze Autoritatile si au propus ca, in perioada…

- De la debutul campaniei de vaccinare și pana in prezent, un numar de 2.523.620 de persoane s-au vaccinat impotriva coronavirusului. In total, in urma vaccinarii au fost constatate 12.711 de reacții adverse. Cu vaccinul produs de cei de la PfizerBioNTech au fost vaccinate 1.883.547 de persoane, cu cel…

- Campania de vaccinare impotriva COVID-19 a fost extinsa pe data de 31 martie curent, pentru contingentele de persoane incluse la etapa a doua de vaccinare, conform Planului Național de Imunizare impotriva COVID-19.

- Medicul Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare anti-COVID-19, a declarat luni ca in partea a doua a lunii aprilie vor fi vaccinate 100.000 de persoane in fiecare zi. Campania de vaccinare se desfașoara fara disfuncționalitați, a precizat medicul militar la Aleph News.…

- Federatia Romana de Fotbal a anuntat, luni, pe site-ul sau oficial ca a inceput campania de vaccinare anti-Covid-19 a jucatorilor si membrilor staff-urilor loturilor nationale ale Romaniei. Primul fotbalist vaccinat este Denis Harut (FCSB), component al echipei nationale de tineret. "Fotbalul se vaccineaza!…

- Membrii guvernului australian au fost printre primele persoane care au primit o doza de vaccin împotriva COVID-19 duminica, când a început campania de vaccinare în Australia, relateaza France Presse, preluata de Agerpres.Jane Malysiak, o femeie de 80 de ani care traieste…

- 200.000 de persoane se vor putea programa pentru a se vaccina impotriva noului coronavirus incepand de miercuri, 10 februarie. Anuntul a fost facut de coordonatorul campaniei nationale de vaccinare. Dr. Valeriu Gheorghita a precizat ca din 15 februarie vor fi disponibile 180 de noi cabinete de vaccinare.…

- Pentru buna desfașurare a Campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, Comitetul Național pentru Coordonarea Activitaților de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV) vine cu noi precizari. Astfel, incepand...