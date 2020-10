Stiri pe aceeasi tema

- Deciziile luate de autoritati in privinta inchiderii salilor de slot machines nu vor avea niciun efect epidemiologic, dar aduc prejudicii majore bugetului de stat si economiei, avertizeaza Asociatia Organizatorilor de Sloturi din Romania - ROMSLOT, intr-un comunicat."Decizia pripita nu aduce…

- Asociația Organizatorilor de Sloturi din Romania critica decizia autoritaților de inchidere a salilor de jocuri de noroc din București și alte orașe, considerand-o pripita: „Salile de jocuri de noroc au ce...

- Asociatia Organizatorilor de Sloturi din Romania (ROMSLOT) critica decizia autoritatilor de inchidere a salilor de jocuri de noroc din Bucuresti si alte municipii si sustine ca decizia pripita nu aduce niciun beneficiu real in combaterea epidemiei Covid-19 in contextul in care nu exista nici macar un…

- "Autoritațile medicale (Direcțiile de Sanatate Publica) au admis in toate discuțiile purtate cu industria de slot machines ca salile de jocuri de noroc reprezinta cel mai scazut risc epidemiologic din toate activitațile care se desfașoara in spații inchise. Spre deosebire de alte sectoare, clienții…

- Asociația Organizatorilor de Sloturi din Romania (Romslot) contesta decizia autoritaților de a inchide salile de jocuri de noroc și o arata ca nu are niciun sens din punct de vedere epidemiologic. „Decizia pripita nu aduce niciun beneficiu real in combaterea epidemiei de Covid-19, in contextul in care…

- Deciziile luate de autoritati in privinta inchiderii salilor de slot machines nu vor avea niciun efect epidemiologic, dar aduc prejudicii majore bugetului de stat si economiei, avertizeaza Asociatia Organizatorilor de Sloturi din Romania - ROMSLOT, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES.…

- Suntem intr-un moment de transmitere comunitara intensa a Covid-19, spune prof. dr. Alexandru Rafila, și pot aparea probleme foarte serioase daca numarul celor din terapie intensiva continua sa creasca, potrivit stiriletvr.ro. Acesta nu exclude sa se ajunga la 2.000 de imbolnaviri pe zi. In acelasi…

- Seful Departaentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat, duminica seara, ca aparitia unui vaccin anti-CIVID-19 nu va rezolva instantaneu situatia. ”Ai nevoie de sute de milioane, de miliarde de doze ca sa opresti raspandirea”, afirma Arafat, precizand ca Romania s-a inscris pe lista…