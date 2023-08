Stiri pe aceeasi tema

- Industria Galda – Aurul Brad 2-1 (2-1), cu dubla Cioara, intr-o partida de verificare La al 3-lea meci pe propriul teren in 4 zile, dupa 1-3 cu Unirea Ungheni și 10-0 (7-0) cu Fortuna Lunca Mureșului (goluri Cioara – 4, T. Stanciu, Circov, Șt. Radu, Stanila, Giorgiu și Frențiu), Industria Galda de Jos…

- Intr-o partida de verificare, ACS Tg. Mureș – Industria Galda de Jos 3-1 (1-0) | Uniristul Oneț, la vizitatori Intr-o partida de verificare, ACS Tg. Mureș a invins nou-promovata Industria Galda de Jos, scor 3-1 (1-0). Vizitatorii au reușit sa egaleze prin Potopea (55) și au primit doua goluri in ultimul…

- Sambata 29 iulie, Victoria Viișoara va juca al doilea meci de pregatire din aceasta vara, adversara fiind formația din liga a patra a județului Alba, CIL Blaj. In urma cu o saptamana, in primul amical al verii, Victoria Viișoara a terminat la egalitate, scor 0-0, partida jucata pe teren propriu cu echipa…

- Farul Constanta, campioana Romaniei, si Sheriff Tiraspol, campioana Republicii Moldova, se dueleaza in aceasta seara, de la ora 20.30, pe arena principala a bazei Academiei Hagi, de la Ovidiu, in prima mansa a turului intai preliminar al Ligii Campionilor.Partida se disputa cu casa inchisa, interesul…

- VIDEO: Alexandru Cioara, eroul Industriei Galda de ziua sa, cu un hat-trick la baraj! Doru Oancea: “Promovarea ar incununa munca depusa”. Industria Galda de Jos, campioana Albei, l-a avut erou in prima manșa a barajului pentru promovarea in eșalonul terț pe atacantul Alexandru Cioara, cel care in ziua…

- LIVE TEXT: Industria Galda de Jos intalnește Prima Braduț in barajul de promovare in Liga 3. Toate detaliile din meciul saptamanii Campioana județului Alba, Industria Galda de Jos, intalnește campioana județului Covasna, Prima Braduț, in manșa tur a barajului de promovare in Liga 3. Industria Galda…

- VIDEO: Industria Galda a reușit eventul in Alba și vrea promovarea in Liga 3! Doru Oancea și Dan Comșa – cuplu de succes al fotbalului județean „Istoria se repeta”… In 2022, CSU Alba Iulia a reușit eventul județean și a caștigat barajul de promovare in Liga 3 cu CSO Baraolt, reprezentanta județului…

- Turdeanul Razvan Calugar a caștigat sambata, SuperCupa Romaniei, alaturi de echipa U-17 a celor de la Universitatea Cluj. Calugar a reușit sa marcheze golul victoriei, in prelungirile partidei ce s-a jucat pe stadionul „Steaua” din Ghencea. Partida a fost transmisa in direct pe FRF TV. Razvan Calugar…