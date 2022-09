Industria Europei, strivită de prețurile combustibililor Giganții industriali din Europa se tem de luni de zile ca deficitul de gaze din aceasta iarna va paraliza producția. Dar chiar și cu combustibilul disponibil, companiile descopera ca nu și-l pot permite. Europa platește gazele de șapte ori mai mult decat SUA, subliniind o eroziune dramatica a competitivitații industriale a continentului, care amenința sa […] The post Industria Europei, strivita de prețurile combustibililor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

