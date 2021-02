Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea voucherelor de vacanta este o masura temporara, luata in urma evaluarilor facute pe piata si a cererilor de prelungire a termenelor de valorificare a acestora, pentru a da posibilitatea celor din anii 2019 si 2020 sa fie consumate, a afirmat Secretarul de stat, Daniela Nicolescu, la o intrevedere…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, si-a dat acordul pentru alocarea sumei de 2,5 miliarde de lei pentru sprijinirea operatorilor din industria turismului, a declarat, luni, presedintele Organizatiei Patronale a Hotelurilor si Restaurantelor din Romania (HORA), Daniel…

- Scandalul uriaș de la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, condus de useristul Claudiu Nasui, generat de suspiciunile de fraudare a modului de acordare a granturilor europene pentru investiții, destinate celor circa 27.000 de IMM-uri prin Masura 3, a ajuns intr-un punct critic incredibil.…

- Agentiile de turism propun inlocuirea carantinei de 14 zile la intoarcerea in țara a turiștilor cu un test Covid. Menținerea carantinei la revenirea acasa duce la un val de anulari a pachetelor vandute, potrivit acestora. „Niciun roman nu dorește și nu iși permite sa stea in carantina 14 zile la intoarcerea…

- ”Hospitality Culture Institute sustine necesitatea schimbarii adresabilitatii Ministerului Economiei Antreprenoriatului si Turismului, prin Directia Generala Turism, pentru a deservi ospitalitatea romaneasca, si nu doar turismul local. Astfel, Romania are de 30 de ani un minister cu rolul de a sustine…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui a preluat mandatul de Ministru de la fostul titular, Virgil Popescu, la sediul institutiei. „In cadrul declaratiilor de presa care au avut loc la sediul institutiei, ministrul Virgil Popescu a spus ca va purta discutii impreuna cu…

- Locuințele se vand bine și in pandemie. Cat trebuie sa munceasca un roman ca sa iși poata cumpara un apartament de 50 mp Deși pandemia a blocat numeroase afaceri, piața imobiliara o duce bine. Poate și pentru ca in Romania o casa poate fi cumparata mai ușor acum decat in urma cu 10 ani. Cu un salariul…