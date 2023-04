Industria din Germania se redresează semnificativ Comenzile pentru bunuri "Made in Germany" au crescut in februarie, depasind estimarile, in contextul imbunatatirii perspectivelor in cea mai mare economie europeana, transmit AP si Reuters. Conform datelor publicate miercuri de Oficiul Federal de Statistica (Destatis), comenzile industriale au urcat in februarie cu 4,8% fata de luna precedenta, in timp ce analistii estimau un avans de 0,3%. Este a treia luna consecutiva de crestere, sprijinita de majorarea cererii pentru sectorul constructiei de vehicule. De asemenea, este cel mai semnificativ avans incepand de la mijlocul anului 2021, dupa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

