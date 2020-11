Stiri pe aceeasi tema

- Tot mai multe tari europene impun in aceste zile noi restrictii de circulatie ori masuri de carantina, in speranta de a stopa propagarea celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19: interdictiile de socializare din Marea Britanie, restrictiile de circulatie din Franta, inchiderea scolilor din Polonia…

- Incepand de astazi, 7 octombrie, se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din 49 de tari, incluse on zona galbena. In zona galbena sunt tari precum: Israel, Spania, Republica Moldova, Franta, Olanda, Belgia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Ungaria, Ucraina,…

- Numarul romanilor din afara tarii confirmati cu noul coronavirus a ajuns la 6.612 si cel al deceselor la 126, nefiind modificari in acest sens de la ultima raportare, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica, potrivit Agerpres.Dintre cei 6.612 cetateni romani care au fost confirmati…

- Inceputul noului an școlar, ridicarea anumitor restricții in interiorul țarii, reintoarcerea populației din vacanțe plus vremea mai rece aduce in centrul atenției ingrijorari referitoare la un al doilea val de infecții cu COVID-19, care ar putea veni odata cu instalarea toamnei. Nu consider ca vor…

- Zone din nord-vestul Angliei, Middlands și West Yorkshire, vor intra in carantina de marți, 22 septembrie, a anunțat secretarul pentru sanatate din Marea Britanie, Matt Hancock, potrivit Independent. Decizia a facut oamenii sa iasa in strada. Mii de londonezi au ieșit sambata in centrul capitalei britanice…

- Pandemia a scumpit angajații. Costul orar cu forta de munca in Romania a crescut cu peste 16%, de patru ori peste media UE Costul orar al fortei de munca in UE a crescut, in trimestrul al doilea, cu 4,1%, comparativ cu perioada similara din 2019, ca urmare a restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea…

- Programul de studii masterale Managementul economic și administrarea unitaților bisericești a fost aprobat de Agenția Romana de Asigurare a Calitații in Invațamantul Superior (ARACIS).Conform normelor in vigoare, pe baza avizului favorabil furnizat de ARACIS, Ministerul Educatiei si Cercetarii…

- La doar 32 de ani, Tudor Antoniu se poate lauda cu un CV impresionant. Pe langa cele doua limbi straine cunoscute la nivelul avansat, Tudor este absolvent al Facultații de Teologie (Craiova) si al Facultații de Drept (Tg-Jiu), al unui master in administrație publica (Bucuresti) si ȋn teologie (Craiova),…