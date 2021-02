Zece urangutani, o specie de maimute antropoide aflate in pericol critic de disparitie, au fost eliberati in salbaticie in zona indoneziana a Insulei Borneo, dupa ce au fost preluati din centre de reabilitare si transportati cu cateva elicoptere pana in regiuni salbatice ale junglei locale, informeaza Reuters marti. Printre urangutanii din Borneo care au trait in captivitate inainte de a fi salvati se afla si Nenuah, o femela de 19 ani care a fost repatriata din Thailanda, au precizat reprezentantii Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF). In total, cinci masculi, o mama cu doi pui si alte…