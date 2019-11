Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la o coloana de amoniac de la combinatul Azomureș, susțin rerezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența. ”La sosirea garzii de intervenție incendiul se manifesta la secția amoniac 4, la coloana de sinteza. Hidrogenul la presiunea de…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca accidentul a avut loc pe pe DN 1 (E 68) Brasov - Fagaras, la intrarea in orasul Codlea dinspre Vladeni, judetul Brasov. Conform sursei citare, un barbat, pasager al unui autocar in miscare, a declansat iesirea de urgenta din spatele vehiculului si…

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele ramanand incarcerata, joi dupa-amiaza, dupa ce autoturismele in care se aflau s-au ciocnit frontal pe DN 7, la iesirea din Calimanesti inspre Sibiu, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, potrivit Agerpres.…

- Reprezentanții Departamentului pentru Situații de Urgența din MAI au trimis un comunicat de presa, in care anunța ca, pe internet, circula un fake news, in care a fost implicat numele instituției.Citește și: Elena Udrea iese la rampa! Ce se intampla, de fapt, cu Alina Bica "Avand in…

- "Avand in vedere situatia creata la groapa de gunoi din municipiul Sighisoara, am dispus, in cursul acestei dimineti, convocarea Comitetului local pentru situatii de urgenta al municipiului Sighisoara. De asemenea, i-am solicitat inspectorului sef al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta…

- Incendiu puternic in nordul Capitalei. Arde o hala in Baneasa, zona Pipera. Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov au anuntat ca un incendiu puternic a izbucnit vineri la o hala situata pe strada Biharia din nordul Capitalei, in zona inregistrandu-se degajari…

- Dupa discutiile legate de incidentul nuclear din Rusia, iesenii s-au ingramadit in farmacii pentru a cumpara pastile cu iodura de potasiu. Medicamentele sunt folosite in cazul expunerii la radiatii, fiind vandute doar la recomandare medicului. Saptamana trecuta, si farmaciile din Suceava au fost luate…