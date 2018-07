Indonezia: O mulţime furioasă a masacrat aproape 300 de crocodili O multime furioasa a masacrat aproape 300 de crocodili intr-o crescatorie din Sorong, in provincia indoneziana Papua, dupa ce un barbat a fost ucis de una dintre reptile, au anuntat luni autoritatile locale, citate de AFP. Izbucnirea acestor violente de o intensitate rara s-a produs sambata, dupa ce victima a fost ingropata. Barbatul a patruns accidental in incinta crocodililor pentru a cauta iarba pentru vacile sale, au precizat autoritatile si agentii de protectie a animalelor. Localnicul in varsta de 48 de ani a fost muscat de picior inainte de a fi lovit mortal cu coada de unul dintre crocodili,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

