Indonezia: Cutremur cu magnitudinea 6,6 în largul Insulei Java Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs marti dimineata in largul Insulei Java din Indonezia, a anuntat observatorul american USGS, scrie AFP. Puternicul seism s-a produs la o adancime de 528 de kilometri, a precizat USGS, indicand ca exista "o slaba probabilitate sa fie victime omenesti sau pagube materiale". Cutremurul a lovit la 93 de kilometri nord de orasul Batang, luni, la orele 22.54 GMT. Arhipelagul indonezian se afla pe Cercul de foc al Pacificului, o zona cu o puternica activitate seismica. In 2018, un cutremur cu magnitudinea 7,5 urmat de tsunami pe Insula Sulawesi a devastat regiunea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

