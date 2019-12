Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 26 de persoane au murit, iar alte 13 au fost ranite, marți, dupa ce un autobuz din Indonezia s-a prabușit de la 150 de metri intr-o rapa, a informat presa indoneziana, citata de site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Autobuzul, care transporta aproximativ 50 de persoane, s-a…

- Cel puțin 23 de persoane au murit in urma unui schimb de focuri intre forțele de securitate mexicane și mai mulți barbati inarmati care erau suspectati ca faceau parte dintr-un cartel de droguri, au informat autoritațile, relateaza Mediafax.

- Cel puțin cinci persoane, dintre care trei salvatori care interveneau cu un elicopter pentru ajutorarea sinistraților au decedat in urma inundațiilor puternice și ploilor torențiale produse in regiunea de sud-est a Franței. The post Inundații catastrofale in Europa: cel puțin cinci oameni au murit appeared…

- Accidentul in care au murit 10 oameni s-a produs in apropierea comunei Taltal din nordul tarii, scrie agerpres.ro. Citeste si Accident cumplit. Un autocar plin cu calatori a cazut in prapastie, sunt cel putin 19 morti VIDEO Autobuzul plecase duminica noapte din Antofagasta si se indrepta…

- Se da o lupa contra cronometru pentru viata in Albania dupa mai multe orase si sate au fost puse ieri la pamant de un cutremur de 6,4 pe scara Richter. Seismul a fost urmat de peste 180 de replici! Pana acum, autoritatile spun ca 27 de oameni au murit si peste 650 au sunt raniti dar se asteapta ca bilantul…

- Autobuzul a derapat si a iesit de pe sosea in cartierul Sindhupalchowk, la nord de capitala Kathmandu, iar apoi a plonjat in raul Sunkosi, cazand in gol 50 de metri, scrie AFP, citat de Agerpres. In urma accidentului, 17 oameni, printre care șapte copii, au murit și alți 50 de au fost raniți. Printre…

- O sportiva care participa, sambata, la Maratonul Piatra Craiului a murit dupa ce a cazut intr-o rapa. Și un barbat a fost ranit grav, avand ambele picioare fracturate.Potrivit reprezentanților ISU Argeș, mai multe echipaje au mers in zona Dambovicioara, la Maratonul Piatra Craiului, pentru…

- Un avion de productie sovietica, cu cinci pasageri la bord si trei membri ai echipajului, a aterizat de urgenta la aproximativ 1,5 kilometri de aeroportul din Lvov. Potrivit ministrului ucrainean al Infrastructurii, cinci oameni au murit pe loc.