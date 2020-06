Indonezia - Cea mai veche grădină zoologică s-a redeschis cu respectarea măsurilor de distanţare socială Cea mai veche gradina zoologica din Indonezia s-a redeschis sambata, insa doar pentru o parte din numarul obisnuit de vizitatori, dupa ce a fost obligata sa se inchida in urma cu mai bine de trei luni, ca urmare a pandemiei de COVID-19, informeaza Reuters. Cu o vechime de 156 de ani, gradina zoologica Ragunan, situata in capitala Jakarta, gazduieste peste 2.200 de animale, inclusiv multe dintre speciile pe cale de disparitie ale tarii. Gradina zoologica, aflata in proprietatea guvernului local, a introdus masuri de precautie pentru redeschidere, printre care si o limita zilnica de 1.000 de vizitatori.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

