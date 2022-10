Stiri pe aceeasi tema

- Individul suspectat ca l-a agresat in mod violent pe sotul lui Nancy Pelosi, lidera democratilor din Camera Reprezentantilor, la domiciliul celor doi, a fost inculpat pentru tentativa de rapire si agresiune, a anuntat luni Departamentul Justitiei al SUA, informeaza AFP si Reuters. David DePape a patruns…

- Frank-Walter Steinmeier, președintele Germaniei, a sosit marți (25 octombrie) in Ucraina, vizitand Kievul, pentru o deplasare surpriza, prima a sa de cand Rusia a invadat țara pe 24 februarie. Președintele a declarat intr-o declarație pentru presa ca dorește sa trimita un semn de solidaritate ucrainenilor.…

- Parlamentul Coreei de Sud a avut vineri dezbateri aprinse pe marginea unei propuneri legislative care prevede ca furnizorii de conținut global, precum Netflix și Google, sa plateasca taxe de rețea sud-coreene. Dezbaterile reflecta incercarile din Europa ale unor țari care doresc ca Comisia Europeana…

- In timp ce incendiile din Oregon și Washington sufoca cu fum o mare parte din nord-vestul Pacificului american, ceea ce este anormal pentru aceasta perioada a anului, un cercetator universitar spune ca autoritațile trebuie sa fie pregatite pentru sezoane de incendii prelungite, care devin tot mai frecvente…

- Ucrainenii care locuiesc pe malul estic al raului, in orașul Bakhmut, au fost vazuți trecand un pod distrus, din Donbas, pentru a primi ajutor umanitar joi (6 octombrie), in ciuda sunetului constant al exploziilor. Podul a fost distrus in urma cu cateva saptamani in ceea ce armata ucraineana spune ca…

- Alain Robert, alpinistul francez supranumit „Spiderman”, a escaladat sambata (17 septembrie) Tour Total Energies, un zgarie-nori de 48 de etaje din Paris, pentru a sarbatori implinirea a 60 de ani. Robert, un barbat zvelt, cu parul lung și blond, care a implinit 60 de ani luna trecuta, a ajuns in varful…

- Australienii au fost intristați și șocați cand s-au trezit cu știrea ca Olivia Newton-John, cantareața pieselor „I Honestly Love You” și „Physical” și vedeta filmului de succes musical „Grease”, a murit luni, la varsta de 73 de ani, in casa ei din California de Sud. Moartea interpretei nascute in Marea…