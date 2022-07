Stiri pe aceeasi tema

- Un ieșean a fost condamnat la pușcarie pe viața, dupa ce a fost acuzat ca și-a ucis iubita in bataie. Judecatorii din cadrul Tribunalului Iași au emis recent sentința pe numele lui Ovidiu Moroșanu, pentru omor calificat asupra unui membru de familie. La aplicarea pedepsei, magistrații ieșeni au luat…

- Un barbat a fost arestat pentru talharie, comisa acum doua luni. Invinuitul, la sfarșitul lunii aprilie, ar fi patruns pe timpul nopții, in casa unei consatene, unde a agresat-o fizic, aplicandu-i mai multe lovituri peste corp.

- Un barbat a fost scos cu forta din mașina si a fost pus cu capul de asfalt de doi politisti. In imaginile video se vede cum un polițist este urcat pe barbat pus la pamant, in timp ce al doilea il incatuseaza.

- Un copil de un an și 10 luni a murit, dupa ce ar fi fost scapat pe geam de mama lui. Baiatul a cazut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Oraștie, județul Hunedoara. Eforturile medicilor au fost in zadar. Oamenii legii au deschis o ancheta pentru a se afla cu exactitate din ce motiv s-a produs…

- In urma cu cateva momente, Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Sipote din judetul Constanta. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, un copil a fost lovit de o masina. La locul accidentului au fost trimise echipaje…

- Un barbat care si-a omorat tatal va face 30 de ani de puscarie. Individul din raionul Cimișlia a fost condamnat pentru omor intenționat asupra unui membru de familie cu deosebita cruzime, violența in familie și incendierea intenționata a bunurilor.

- Un copil de doar 3 ani a cazut intre blocurile a doua transformatoare și a ramas prins in daramaturile acestora. Salvatorii au fost solicitați sa intervina aseara, intr-o curte de pe bulevardul Traian 23/1 din municipiul Chișinau.