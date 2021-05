Stiri pe aceeasi tema

- Inventivitatea unora depașește imaginația multora dintre noi. Ca sa evite restricțiile din pandemie, doi tineri din India au hotarat sa inchirieze un avion și sa se casatoreasca in el, din zbor. Peste 160 de invitați au participat la nunta celor doi. Persoanele de la bord nu poarta maști, iar de distanța…

- Dan Bittman a anunțat sambata seara, la o televiziune de știri, ca a decis sa se vaccineze impotriva coronavirusului.Dan Bittman a respins vaccinurile produse pe baza tehnologiei ARN mesager.„Am așteptat vaccinul Johnson & Johnson, care mi se pare mai tradițional și in alea tradiționale am incredere.…

- Grecia a ridicat restrictiile asupra zborurilor dinspre Turcia, Albania si Macedonia de Nord, masuri ce fusesera impuse pentru a limita raspandirea COVID-19, a anuntat duminica Autoritatea elena a aviatiei civile (YPA), potrivit Reuters. Toti pasagerii care vin din strainatate in Grecia vor trebui totusi…

- Ungaria se numara printre țarile cel mai grav afectate de tulpina britanica, responsabila acum de aproape 90% dintre cazurile noi de Covid. Ortodocsii si catolicii ar putea sarbatorii Paștele la aceeași data an de an. Sunt discuții despre asta Iar Italia ridica din nou bariere in fata virusului.…