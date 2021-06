Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de criptomonede susțin ca Bitcoin este echivalent cu aurul digital, dar, in India, aceasta credința s-a transformat intr-o adevarata formula magica. Gospodariile indiene dețin peste 25.000 de tone de aur iar investițiile in criptografie au crescut de la 200 de milioane de dolari la aproape…

- Pretul unui Bitcoin a scazut din nou dupa ce Elon Musk a postat un tweet prin care a sugerat ca nu mai sustine cea mai valoroasa moneda virtuala din lume, conform CNBC, arata Mediafax. CEO-ul Tesla a postat un meme despre un cuplu care decide sa se desparta, adaugand hashtagul #Bitcoin si…

- Shiba Inu, cunoscuta și sub numele de Shiba Token , este o criptomoneda descentralizata creata in august 2020 de o persoana anonima cunoscuta sub numele de „Ryoshi”. Jetonul, supranumit „ucigașul DOGE”, a fost modelat dupa Dogecoin și are o capitalizare de piața de peste 6 miliarde de dolari in mai…

- Pe parcursul tranzactiilor, capitalizarea pietei criptomonedelor a pierdut aproape 1.000 de miliarde de dolari, iar la jumatatea zilei de miercuri era de 1.650 de miliarde de dolari. Bitcoin, cea mai valoroasa si cea mai cunoscuta criptomoneda, era deja sub presiunea unei serii de tweeturi ale sefului…

- Omul de afaceri Mark Cuban a declarat recent in cadrul emisiunii „The Ellen DeGeneres Show” ca traseul inregistrat de criptomoneda Dogecoin este „cea mai nebuna poveste spusa vreodata”, incercand sa evidentieze potentialul pe care il prezinta activul digital, conform Bloomberg. Potrivit Ziarului Financiar,…

- Bitcoin-ul si alte criptomonede au scazut semnificativ vineri, propunerile lui Joe Biden de a taxa castigurile cetatenilor bogati generand un val de vanzari de-a lungul Statelor Unite, scrie CNBC. Cea mai valoroasa moneda digitala din lume a scazut cu 8% in ultimele 24 de ore si a ajuns la…

- Dupa o saptamana de creștere susținuta, cotația Bitcoin s-a prabușit in weekend cu aproape 14%, iar monedele rivale precum Ether și XRP au cazut și ele. Bitcoin scazut cu aproape 14% in mai puțin de o ora, sambata, de la 59.000 de dolari la 51.000 de dolari, dar intre timp a recuperat aceasta pierdere.…

- ​Bitcoin, cea mai valoroasa criptomoneda din lume, a scazut, duminica, cu pâna la 14%, la 51.541 de dolari pe unitate, anulând cea mai mare parte a cresterilor din ultima saptamâna, transmite Reuters. În timpul tranzactiilor, bitcoin a mai recuperat din pierderi, fiind…