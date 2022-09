Indicii de pe Wall Street au închis joi în scădere puternică, din cauza temerilor că economia SUA ar putea fi afectată de majorarea dobânzilor Indicele Nasdaq a scazut la cel mai scazut nivel din 2022, stabilit la mijlocul lunii iunie, tras in jos de titlurile Tesla, Apple si Nvidia. Indicele S&P 500 a atins un minim observat ultima data in noiembrie 2020. Cu un declin de peste 8% in septembrie, indicele de referinta se indreapta spre cea mai slaba evolutie consemnata in luna septembrie din 2008. Investitorii au reluat si vanzarile titlurilor de Trezorerie americane, deoarece oficialii Fed nu au dat niciun indiciu ca banca centrala a SUA isi va modera sau isi va modifica planurile de a creste agresiv ratele dobanzilor pentru a incetini… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

