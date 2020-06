Indicele ROBOR se mentine luni la 2,20%, nivelul de vineri Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, s-a mentinut luni la nivelul de vineri, de 2,20%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).



Indicele ROBOR la 6 luni a ramas la randul sau la 2,25%.



ROBOR la 3 luni si 6 luni se afla in stagnare incepand de martea trecuta. Cei doi indici revenisera pe crestere incepand de saptamana trecuta, dupa ce s-au aflat pe un trend descendent incepand din 29 mai. Astfel, ROBOR la 3 luni a crescut vinerea trecuta la 2,18%, de la nivelul din ziua precedenta de 2,15%.… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

