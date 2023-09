Indicele paneuropean Stoxx 600 a închis miercuri la minimul ultimelor 6 luni, din cauza datelor negative din economia globală Actiunile companiilor de asigurari au scazut cu 1,7%, in timp ce actiunile de petrol si gaze au inregistrat o crestere de 1,6%, pe masura ce preturile petrolului au crescut. Indicele german DAX a coborat cu 0,25%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,03%, iat FTSE 100, al bursei din Londra, cu 0,43%. Indicele italian FTSE MIB a pierdut 0,315, IAR ibex 35, AL BURSEI DIN Madrid, a scazut cu 0,37%. Lira sterlina si euro au continuat sa scada fata de dolarul american miercuri, dupa ce au pierdut sprijinul asteptarilor pietei cu privire la viitoarele cresteri ale ratelor dobanzilor, care tind sa stimuleze… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

