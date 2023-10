Stiri pe aceeasi tema

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC) tinde sa se egaleze cu ROBOR, care este in prezent de 6,40%, iar in acest context, principala recomandare pentru cetateni ramane aceea ca, in perioada urmatoare, acestia sa se abtina de la accesa credite noi, mai ales credite ipotecare, conform…

- Indicele de referinta pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 5,96% pe an, in urcare fata de cel publicat in urma cu trei luni, de 5,94% pe an, conform datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Indicele este calculat ca medie aritmetica a ratelor…

- De saptamana viitoare, romanii care au credite cu dobanda variabila ale caror rata are in calcul IRCC (Indicele de referința pentru creditele consumatorilor) vor plati mai mult, cel puțin pentru urmatoarele trei luni. Valoarea IRCC aferenta trimestrului II din 2023 este de 5,96% pe an, in creștere cu…

- Incepand din 14 august si pana acum ROBOR la trei luni a ramas la 6,40%, dupa ce in data de 11 august 2023 a fost la 6,41%, Indicele ROBOR la trei luni este folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate de populatie inainte de luna mai 2019, precum si pentru creditele…

- Incepand din 14 august si pana acum ROBOR la trei luni a ramas la 6,40%, dupa ce in data de 11 august 2023 a fost la 6,41%, Indicele ROBOR la trei luni este folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate de populatie inainte de luna mai 2019, precum si pentru creditele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate de populatie inainte de luna mai 2019, precum si pentru creditele companiilor in lei, a ramas ieri la 6,40%.Conform datelor furnizate de BNR și citate de Ziarul Financiar, indicele ROBOR…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat o ușoara creștere a indicelui ROBOR la trei luni, ajungand la 6,42% pe an in ultima ședința, fața de 6,41% pe an in ședința anterioara. Acesta este folosit pentru calculul costului creditelor de consum in lei cu dobanda variabila. La inceputul anului trecut, acest…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut, marti, la 6,50% pe an, de la 6,52% pe an, in sedinta precedenta, arata datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR) si citate de Agerpres. La inceputul anului trecut,…