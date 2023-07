Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul ședintei de astazi, Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (A.S.F.) a adoptat masuri privind funcționarea pietelor financiare nebancare supravegheate – asigurari, piata de capital si pensii private, dupa cum urmeaza: Reglementare Notificarea Autoritații Europene de Supraveghere EBA…

- Teama de recesiune si de anemie in economiile mari tine cotatiile petrolului jos, iar in Europa gazele au ajuns aproape de preturile normale. Criza energiei este invinsa, dar acest lucru nu se va vedea in facturi prea curand.Liderii celor mai industrializate natiuni occidentale spun ca pla­nul lor…

- Piata asigurarilor de sanatate s-a indreptat spre 700 mil. lei in 2022, in crestere cu 35%Piata asigurarilor de sanatate s-a indreptat spre 700 mil. lei in 2022, in crestere cu 35%, dar numarul contractelor isi continua scaderea, scrie Ziarul Financiar citat de Mediafax. CITESTE SI Atrichobrunettia…

- *** ECOPROIECT SRL angajeaza: ARHITECT, INGINER construcții civile și respectiv persoana cu studii medii și care are cunoștințe de intocmire memorii și documentații avize de specialitate. Persoana de contact, ing. Otilia Hendea 0740133794 *** Redactia ziarului Magazin Salajean angajeaza REDACTOR. CV-urile…

- Compania eToro, platforma de investiții cu active multiple ce permite oamenilor sa iși dezvolte cunoștințele și sa-și creasca veniturile ca parte a unei comunitați globale de investitori de succes, a analizat ultimele evenimente din lumea criptomonedelor. Simon Peters, analistul platformei, a observat…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata 12 persoane implicate intr-o vasta rețea de trafic cu canabis și amfetamina. Drogurile erau trimise din Spania in colete și vandute comsumatorilor din Braila.

- Orarul de funcționare al piețelor volante din Cluj-Napoca s-a modificat, anunța Primaria Cluj-Napoca. Primaria Cluj-Napoca a actualizat orarul piețelor volante, potrivit sezonului cald, pastrand neschimbate locațiile și condițiile de desfașurare, dupa cum urmeaza: – piața volanta din Parcul Central…

- Piata muncii este pe cale sa treaca prin schimbari majore in urmatorii ani, aproape un sfert din locurile de munca urmand sa se schimbe in urmatorii cinci ani, potrivit unui nou raport al Forumului Economic Mondial (WEF), transmite CNBC.Aproximativ 23% dintre locurile de munca vor fi perturbate,…