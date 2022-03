Stiri pe aceeasi tema

- Pe terenul principal de la Indian Wells, Simona Halep o va intalni pe Cori Gauff (locul 17 WTA), chiar in ziua in care adolescenta americana va implini 18 ani. Halep si Gauff s-au mai intalnit o singura data, in 2019, in optimi la Wimbledon, cand romanca s-a impus, scor 6-3, 6-3. Partida este prima…

- Simona Halep (30 de ani, 26 WTA) și Sorana Cirstea (31 de ani, 27 WTA) au aflat orele la care iși vor disputa meciurile din turul 3 de la Indian Wells. Simona joaca impotriva favoritei publicului, Cori „Coco” Gauff (17 WTA). Meciul cu americanca care astazi implinește 18 ani a fost programat de organizatori…

- Jucatoarele romance de tenis Simona Halep si Sorana Cirstea si-au aflat adversarele din turul trei de la Indian Wells, ele urmand sa evolueze cu Cori Gauff din SUA, respectiv rusoaica Anna Kalinskaia. Simona Halep, locul 26 WTA si cap de serie 24, a trecut in turul al doilea de Ekaterina Alexandrova,…

- Simona Halep (locul 26 WTA si cap de serie numarul 24) si Sorana Cirstea (locul 27 WTA si cap de serie numarul 26) vor evolua vineri in turul al doilea al turneului de categorie 1000 de la Indian Wells. Cele doua meciuri de tenis sunt programate de la ora 21.00. Meciul Simonei Halep va fi transmis in…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 30 WTA si cap de serie numarul 2) s-a calificat, marti, in optimile turneului de categorie WTA 250 de la Lyon. Sorana Cirstea a trecut in primul tur de sportiva din Georgia Mariam Bolkvadze (locul 156 WTA, venita din calificari), scor 6-3, 6-1. Meciul…

- Rafael Nadal (locul 5 ATP si cap de serie numarul 6) l-a invins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini (locul 7 ATP si cap de serie 7) si s-a calificat in finala la Australian Open. Meciul a durat doua ore si 55 de minute. Ediția din 2022 este a șasea a primului turneu…

- Canalul Eurosport a anunțat ca va transmite la TV meciurile romancelor Simona Halep și Sorana Cirstea, dupa ce a provocat suparare printre telespectatori. CONTEXT: Eurosport a ales sa nu transmite in direct la TV meciul din turul 3 disputat de Simona Halep și caștigat in fața muntenegrencei Danka Kovinic;In…

- Elena Gabriela-Ruse (locul 82 WTA), venita din calificari, a fost eliminata, miercuri, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 6-1, de Anett Kontaveit din Estonia (locul 7 WTA si cap de serie numarul 4). Meciul…