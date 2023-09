Stiri pe aceeasi tema

- Cei care vor sa mearga la Untold sau Neversea vor scoate bani mai mulți din buzunar: TVA majorat pentru vanzarea de bilete Cei care vor sa mearga la Untold sau Neversea vor scoate bani mai mulți din buzunar: TVA majorat pentru vanzarea de bilete Executivul de la București planuiește sa majoreze TVA-ul…

- Ministrul Transporturilor i Infrastructurii Sorin Grindeanu împreun cu Marcel Ciolacu primul ministru au vizitat mai multe obiective ale CNAIR.În lunile urmtoare vom finaliza i studiul de fezabilitate de la Focani Brila drumul expres ceea ce înseamn c în urmtoarele luni vom scoa...

- ANAF a scos la licitație noua terenuri agricole extravilane cu o valoare estimata la 1,94 milioane de lei deținute de comuna Cogealac din județul Constanța, conform unui document publicat de Administrația Județeana a Finanțelor Publice Constanța. Suprafața totala a terenurilor din comuna Cogealac pe…

- Pe 9 august 2023, ANAF va scoate pentru a treia oara la licitație un avion de pasageri care i-a aparținut omului de afaceri Ovidiu Tender. La precedentele licitații din februarie și iunie nu s-a prezentat niciun cumparator

- Primaria Arad se pregatește sa intocmeasca documentația necesara pentru a scoate la licitație publica un teren aflat in proprietatea Municipiului Arad, situat in proxima vecinatate... The post Primaria Arad va scoate la licitație un teren de langa Brico Depot appeared first on Special Arad · ultimele…

- Primaria Timișoara a inceput, inca de acum doi ani, sa ridice mai multe construcții ilegale de pe domeniul public. Vorbim de chioșcuri, rulote și dozatoare de apa. Au fost promise inca de atunci licitații pentru ocuparea in termeni legali ai unor spații adecvate. In cazul dozatoarelor, prima, una cu…