India: Mii de persoane evacuate din satele inundate de fluviul Gange

- Cererea pentru benzina si motorina va atinge nivelul maxim in 2027, cu patru ani mai devreme decat se estima anterior, pe masura ce automobilele cu un consum mai redus de combustibil si adoptarea raspandita a vehiculelor electrice vor limita consumul mondial de carburanti, sustin analistii de la…

- Potrivit raportului lunar al OPEC, cererea de petrol va creste anul viitor cu 3,4%, la 99,86 de milioane de barili pe zi, iar in semestrul al doilea din 2022 va atinge o medie de peste 200 de milioane de barili pe zi. ”Exista asteptari solide referitoare la cresterea economiei globale in 2022. Acestea…

- Salvare miraculoasa in India, unde un bebeluș de doar trei saptamani a fost gasit in viața, plutind pe raul Gange, intr-o cutie de lemn decorata cu imagini ale zeilor hinduși. Un barcagiu i-a auzit plansetul și a adus nou-nascutul in siguranța la mal, scrie BBC.

- Cel mai sfant fluviu din India, Gange, s-a umplut de cadavre in ultimele zile. Sute de trupuri au fost descoperite plutind pe fluviu sau ingropate in nisipul de pe malurile sale. Cei care locuiesc aproape de locurile in care au aparut cadavrele, in nordul statului Uttar Pradesh, se tem ca este vorba…

- Poliția se cerceteaza sateni din nordul Indiei pentru a investiga descoperirea a circa o mie de cadavre ingropate in morminte de nisip de mica adancime sau aruncate de apa pe malurile raului Gange, determinand speculații pe rețelele sociale ca ar fi ramașițele victimelor COVID-19, scrie Euronews . In…