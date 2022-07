Stiri pe aceeasi tema

- Doi piloti de vanatoare indieni au murit cand aparatul lor, un MiG-21 din epoca sovietica, s-a prabusit in timpul unui zbor de antrenament joi seara, au anuntat Fortele Aeriene Indiene, citate vineri de France Presse.

- Un avion ucrainean care ducea o incarcatura periculoasa in Iordania s-a prabușit noaptea trecuta langa localitatea Paleochori Kavalas, din nordul Greciei. Toti cei opt membri ai echipajului au decedat, a relatat duminica postul public de televiziune grec ERT, citat de DPA.

- Un elicopter cu patru pasageri s-a prabușit in Marea Egee, miercuri, 13 iulie, in timp ce participa la stingerea unui incendiu din zona Paleochori din Insula Samos. La bord se aflau un roman și alte trei persoane. Elicopterul pilotat de roman a decolat la ora locala 16.39 și s-a prabușit la 17.55, in…

- Cel putin 19 persoane au murit marti la Mumbai, in vestul Indiei, in urma prabusirii unei cladiri din cauza musonului, au anuntat marti autoritatile din aceasta metropola, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un avion militar de transport Il-76 s-a prabușit vineri in zona orașului rus Riazan, la circa 200 de kilometri sud-est de Moscova. Cauza prabușirii ar fi o problema la motor, dupa cum reiese dintr-o declarație a Ministerului rus al Apararii.„In timp ce efectua un zbor de antrenament fara incarcatura…

- Un avion cargo Ilyushin Il-76 s-a prabusit si a luat foc in timp ce ateriza in apropiere de orasul rus Reazan, vineri dimineata, ucigand trei dintre cele noua persoane aflate la bord, a declarat agentia de stiri Interfax, potrivit Reuters. Sase persoane au fost ranite in uma acestui accident. Nu se…

- Ministerul Apararii din Ucraina a anuntat ca peste 32.000 de militari rusi au murit in razboi. De asemenea, ucrainenii sustin ca rusii au pierderi foarte mari in ceea ce priveste echipamentele si vehiculele militare.

- Datele de zbor dintr-o cutie neagra recuperata de pe avionul China Eastern Airlines care s-a prabușit in martie arata ca cineva din cabina de pilotaj a produs intenționat accidentul aviatic, scrie marți Wall Street Journal, care citeaza persoane familiarizate cu evaluarea preliminara a oficialilor americani,…