- Stocarea de oxigen și alte medicamente esențiale de catre populație pune presiuni adiționale pe sistemul de sanatate din India, deja greu afectat de numarul imens de cazuri zilnice. Medicii indieni spun ca pacienții in stare critica in numar mare din spitale vor muri in numar mare daca criza de oxigen…

- Autoritațile din India, țara cu o populație de 1,3 miliarde de locuitori, au anunțat, duminica, 349.691 de noi contaminari și 2.767 de decese, un record de la debutul pandemiei. In urma exploziei infectarilor, ministrul-sef al Delhi, Arvind Kejriwal, a anunțat prelungirea cu o saptamana a carantinei…

- Pentru a patra zi consecutiva, India a stabilit un record mondial negativ in ceea ce privește numarul de noi cazuri de infectare cu coronavirus. Alți 349.691 de oameni au fost depistați cu Covid-19 in ultimele 24 de ore. Pana duminica dimineața, alte 2.767 de persoane murisera. Orașul Delhi este una…

- O demonstrație interzisa de autoritați a reunit sâmbata mii de oameni în estul Elveției, care au protestat împotriva restricțiilor anti-coronavirus din țara, potrivit AFP.Majoritatea fara maști, protestatarii au marșaluit prin micul oraș Rapperswil-Jona, fluturând steaguri…

- Pandemia de coronavirus risca sa declanseze o criza mondiala a alimentelor, mai ales in regiunile sarace ale planetei, unde hrana si alimentele de baza devin tot mai scumpe si mai greu de obtinut, transmite digi24.ro.

- Coronavirus: Peste 2,28 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei in intreaga lume de la finalul anului 2019 Peste 2,28 de milioane de persoane au murit din cauza pandemiei de coronavirus in intreaga lume de la finalul anului 2019, conform unui bilant stabilit de AFP, conform News.ro.…

- Cea mai induioșatoare imagine a zilei vine din Brazilia, a treia cea mai afectata țara de pandemia de COVID, dupa SUA și India, și locul apariției unei noi tulpini, mai contagioasa, de SARS-COV-2: un asistent medical imbrațișeaza un pacient diagnosticat cu COVID, pentru a-l calma și a-i putea pune masca…

- Numarul global de cazuri de coronavirus a depașit miercuri 100.000.000, potrivit unui calcul Reuters , aceasta cifra fiind atinsa intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri contra Covid-19.Aproape 1,3% din populația lumii a fost…