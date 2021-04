Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin opt persoane si-au pierdut viata si 384 au fost salvate in urma unei avalanse declansate de spargerea unui ghetar in apropiere de granita dintre India si China in statul indian Uttarakhan, a declarat un oficial guvernamental, potrivit Reuters. ''Au fost recuperate opt cadavre. Operatiunile…

- O parte dintr-un ghețar din Himalaya s-a spart și s-a prabușit intr-un baraj din India, duminica. Autoritațile se tem ca intre 100 și 150 de persoane ar fi murit. Inundațiile aparute in urma prabușirii au dus la evacuarea satelor din aval.

