India: Bilanţul ciclonului Tauktae a depăşit 100 de morţi Marina indiana a recuperat pana in prezent cadavrele a 37 de persoane, aflate la bordul unui barje care s-a scufundat in largul metropolei Mumbai, dupa ce ciclonul Tauktae a lovit coastele vestice ale tarii, unde a facut alte 81 de victime, informeaza DPA.



Barja, detinuta de compania de stat Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), transporta 261 de persoane cand s-a scufundat in zona unui zacamant petrolier din larg luni seara.



Marina a reusit sa salveze 186 de persoane si a gasit alte 15 cadavre in timpul operatiunilor desfasurate peste noapte, crescand bilantul tragediei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, marina indiana a anunțat ca a recuperat cadavrele a 37 de persoane, aflate la bordul unei ambarcațiuni care s-a scufundat, luni noapte, in largul metropolei Mumbai , dupa ce ciclonul a lovit coastele vestice ale tarii, unde a mai facut 81 de victime.Ambarcațiunea, detinuta de compania de stat Oil…

- Marina indiana a recuperat pana in prezent cadavrele a 37 de persoane, aflate la bordul unui barje care s-a scufundat in largul metropolei Mumbai, dupa ce ciclonul Tauktae a lovit coastele vestice ale tarii, unde a facut alte 81 de victime, informeaza DPA. Barja, detinuta de compania de stat…

- Marina indiana a recuperat 22 de cadavre ale membrilor echipajului unei barje care s-a scufundat in largul orasului Mumbai dupa ce ciclonul Tauktae a lovit coasta de vest a tarii, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza DPA si Reuters. Barja, detinuta de compania de stat Oil and Natural…

- O misiune aeriana si maritima de amploare a fost initiata marti de marina indiana pentru cautarea si salvarea a 81 de muncitori si membri ai echipajului unei barje petroliere care s-a scufundat in apele agitate dupa ce puternicul ciclon Tauktae a lovit coasta de vest a tarii, informeaza Reuters. Aproximativ…

- Cel putin 24 de persoane au murit, iar alte 96 erau date disparute marti, in urma naufragiului unei ambarcatiuni, in largul coastelor orasului Mumbai, in vestul Indiei, in urma trecerii ciclonului Tauktae, cea mai puternica furtuna tropicala in regiune din ultimele decenii, care a condus la evacuarea…

- Aproximativ 125 de persoane au fost date disparute marti dupa naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor metropolei Mumbai, situata in vestul Indiei, dupa sosirea in aceasta regiune a puternicului ciclon Tauktae, a anuntat Marina indiana, care participa cu doua nave si mai multe elicoptere la…

- Aproximativ 125 de persoane au fost date disparute marti dupa naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor metropolei Mumbai, situata in vestul Indiei, dupa sosirea in aceasta regiune a puternicului ciclon Tauktae, a anuntat Marina indiana, care participa cu doua nave si mai

- Aproximativ 125 de persoane au fost date disparute marti dupa naufragiul unei ambarcatiuni in largul coastelor metropolei Mumbai, situata in vestul Indiei, dupa sosirea in aceasta regiune a puternicului ciclon Tauktae, a anuntat Marina indiana, care participa cu doua nave si mai multe elicoptere…