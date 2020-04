Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai veche rețea feroviara din Asia a fost suspendata, pentru prima data in 167 de ani, pana pe 14 aprilie. Trenurile au fost transformate in spitale, ca masura impotriva pandemiei de coronavirus. Rețeaua feroviara din India a decis transformarea celor 20.000 de vagoane in saloane de izolare pentru…

- Autoritatile pakistaneze transforma trenurile din clasa 1 si business in spitale mobile de carantina, destinate bolnavilor de COVID-19. Mai multe astfel de trenuri au fost deja convertite si trimise in regiunile cel mai rau afectate de pandemia de coronavirus, a anuntat Shaikh Rashid Ahmad, ministrul…

- Transportul feroviar va trece, de duminica, la ora de vara, astfel ca ora 3:00 devine ora 4:00, informeaza CFR Calatori, intr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES.Compania de transport feroviar precizeaza ca trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia…

- CFR Calatori informeaza ca incepand cu data de 29 martie 2020, in activitatea de transport feroviar se va trece la ora oficiala de vara, ora 03:00 devenind ora 04:00, se arata intr-un comunicat de presa.

- Transportul feroviar va trece, de duminica, la ora de vara, astfel ca ora 3:00 devine ora 4:00, informeaza CFR Calatori, intr-un comunicat de presa transmis, joi, Agerpres. Trecerea la ora de vara nu modifica mersul trenurilor in vigoare, circulatia urmand sa se efectueze conform orarului prevazut…

- Societatea „Meridian 22”, care efectueaza transportul public de calatori in Lugoj, a anunțat suspendarea tuturor curselor locale, incepand de luni, 9 martie 2020. „Avand in vedere faptul ca licențele de traseu pentru liniile de transport public de calatori au expirat pe data…

- Un tren de marfa a deraiat miercuri, 12 februarie, in jurul orei 13.00, langa Gara Rosiori, judetul Teleorman. Toate trenurile care au plecat din Craiova, dar si cele care veneau dinspre Bucuresti si urmau sa ajunga in Timisoara au stationat ore intregi in gari de pe traseu.

- Angajații din transportul feroviar au incheiat greva. Traficul intra in normal Angajatii Societatii Comerciale Reparatii Locomotive (SCRL) au incetat greva si au reluat lucrul in toate sectiile, joi dupa ora 12:00, dupa ce conducerea companiei CFR Calatori a semnat contractul de mentenanta cu SCRL,…