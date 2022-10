India a ridicat de la sol avioane de luptă după o alertă cu bomba la bordul unui avion din Iran Fortele aeriene militare ale Indiei (IAF) au declarat luni ca au ridicat de la sol avioane de lupta dupa ce au primit informatii despre o alerta cu bomba la bordul unui avion al unei companii aeriene inregistrata in Iran, care tranzita spatiul aerian indian, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. IAF a indicat ca a primit ulterior […] The post India a ridicat de la sol avioane de lupta dupa o alerta cu bomba la bordul unui avion din Iran appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe avioane de lupta indiene au fost mobilizate dupa ce s-a raportat o alerta cu bomba intr-un avion de pasageri care venea din Iran, potrivit Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Finlanda a inchis o sectiune a unei principale autostrazi timp de cinci zile, pentru prima data zeci de ani, pentru a permite avioanelor sale de lupta sa exerseze aterizari si decolari pe o pista de rezerva, relateaza Reuters. Finlanda, care solicita aderarea la NATO dupa invadarea Ucrainei de catre…

- Guvernul Republicii Moldova ia in calcul retragerea cetațeniei celor care pleaca sa lupte in Ucraina de partea Rusiei, in condițiile in care mulți dintre aceștia au pașapoarte rusești și sunt eligibil sa fie mobilizați, a anunțat, luni, președinta Maia Sandu, relateaza Reuters. Ea a spus ca exista riscul…

- Serviciile secrete din Rusia au reținut un cetatean rus, suspectat ca a transmis informații militare secrete Ucrainei, au anunțat, marți, agențiile de presa ruse, citand agenția federala de securitate FSB, transmite Reuters. ”FSB a descoperit ca un cetatean rus (comitea fapta) de inalta tradare prin…

- Un important om de afaceri din Germania, Karl-Peter Griesemann, se afla la bordul avionului privat care s-a prabușit in Marea Baltica, a anunțat, luni, compania sa, Quick Air, citata de Reuters. Alaturi de acesta s-ar fi aflat și membri familiei sale. Avionul, un Cessna 551 inmatriculat in Austria,…

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit, duminica seara, in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod neobișnuit, transmite Reuters. Conform datelor…

- Un avion privat de tipul Cessna 551 s-a prabusit, duminica seara, in Marea Baltica in largul coastelor Letoniei, au anuntat serviciile de urgenta suedeze, dupa ce NATO a ridicat de la sol avioane de vanatoare pentru a monitoriza aparatul ce zbura intr-un mod neobișnuit, transmite Reuters. Conform datelor…

- O alerta cu bomba pe aeroportul din San Francisco a dus la evacuarea terminalului pentru zboruri internationale in noaptea de vineri spre sambata, a anuntat politia locala, conform Agerpres, care citeaza Reuters. Fortele de ordine au primit o alerta cu bomba si au gasit un „pachet suspect”, a scris…