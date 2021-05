Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul deceselor de coronavirus in India a depașit sambata, pentru prima oara, 4.000 de oameni pe zi, informeaza CNN . Statul Tamil Nadu a devenit cel mai recent care a anunțat intrarea in carantina pentru a scadea numarul infectarilor, scrie digi24 .

- Aproximativ 150 de milioane de oameni din intreaga lume au fost diagnosticati cu Covid-19 de la descoperirea noului coronavirus, la finalul anului 2019, in China, potrivit news.ro Pan American Health Organization avertizeaza ca pandemia nu se incheie, dimpotriva, accelereaza. Pana in…

- Astazi, 28 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 12158Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11229Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 372Numar…

- Astazi, 20 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11917 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10806 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 359…

- Astazi, 16 aprilie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 11767 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 10582 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 346…

- CHIȘINAU, 28 mart - Sputnik. Astazi au confirmate doar 861 de cazuri noi de COVID-19, dupa ce ieri au fost intregistrate de doua ori mai multe. Ce-i drept, și teste s-au facut mai puține in ultimele 24 de ore - doar 3090, in comparație cu 6043 ieri. Bilanțul persoanelor infectate de la inceputul…

- Peste 1.000 de pacienți Covid au murit in Timiș de la debutul pandemiei, pana sambata, 27 martie. In ultimele 24 de ore au fost raportate 292 de infectari cu coronavirus, cele mai multe la Timișoara - 181. Noua persoane au murit in acest interval.

- Astazi, 12 martie 2021, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9909 Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 9267 Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei: 273…