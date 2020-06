India: 100.000 de cetățeni au fost evacuați din cauza ciclonului Nisarga Cel puțin 100.000 de rezidenți, inclusiv 150 de pacienți de Covid-19, au fost evacuați marți în India din cauza ciclonului care amenința coasta de vest a țarii din Asia de Sud, prima furtuna de aceasta amploare îndreptându-se catre Mumbai în peste 70 de ani, relateaza AFP.

Oficialii capitalei economice indiene au apelat la locuitori sa își gaseasca adapost în fața ciclonului Nisarga, care este așteptat sa atinga statul Maharashtra (vest) cu vânturi de pâna la 120 de km/ora.

