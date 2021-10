Stiri pe aceeasi tema

- Incidenta cazurilor de COVID-19 cumulata la 14 zile este mai mare sau egala cu 6 la mia de locuitori in 155 de orase si 762 comune, a informat, duminica, Grupul de Comunicare Strategica.Potrivit GCS, incidenta este peste 10 la mie in 52 de orase.Orasele cu cea mai mare incidenta sunt:* Bragadiru (Ilfov)…

- Indiferent de cine s-a aflat la guvernare dupa guvernul Cioloș, Marius Dragu, soțul președintei Senatului, Anca Dragu, a ramas administrator la BTT Costinești. Profit ba, recompensa da De trei ani de zile, BTT Costinești, controlata de Ministerul Tineretului și Sportului, n-a inregistrat profit, dar…

- Cei care isi doresc acest job trebuie sa aiba o experienta minima de 5 ani in domeniu si sa vorbeasca limba franceza la nivel mediu. Bestjobs a identificat si cel mai interesant job al saptamanii, cel de metrolog in Caracal sau Brasov. In ceea ce priveste topul domeniilor cu cele mai mari salarii, platforma…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a acceptat pana in prezent 22 de dosare in valoare de 31,38 milioane de lei in cadrul programului privind statiile de reincarcare in municipii resedinta de judet. Potrivit unui comunicat al AFM, transmis joi AGERPRES, dosarele acceptate vizeaza instalarea…

- Potrivit celor mai recente date, Colegiul Medicilor din Romania (CMR) avea inregistrati in baza de date, la jumatatea lunii septembrie, 1.884 de medici cu libera practica in specialitatea Anestezie si Terapie Intensiva. Cei mai multi dintre ei activeaza in Capitala (523), urmata de Cluj (165) si de…

- Festivalul Internațional de Film de Animație – ABIFF 2021 continua, pe langa difuzarea filmelor de animație in mai multe orașe din țara, cu organizarea unor evenimente educative, adresate elevilor de liceu și studenților. Astfel, in lunile septembrie – octombrie vor avea loc o serie de intalniri și…

- Pentru ca noi sa existam astazi și sa putem vorbi romanește, strabunicii si bunicii noștri au luptat pentru aceasta tara si sunt parte din ea acum. Sute de mii de romani au murit in alte locuri decat in tara lor, ciuruiti de gloante, sfartecati de obuze, inghetati, infometati, insetati, ingropati la…

- Premierul Florin Citu si-a depus, vineri, candidatura la presedintia PNL. Moțiunea acestuia este susținuta, spun surse din echipa premierului, de majoritatea liderilor partidului: 34 de președinți de filiala59 de deputați și senatori12 președinți de Consiliu Județean7 din 10 europarlamentari3…