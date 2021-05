Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mic salariu pe care il ia un director de societatea din subordinea Primaria Iași pornește de la 15.000 de lei net pe luna, arata consilierul local USR-PLUS Razvan Timofciuc care a publicat, pe Facebook , lista salariilor propuse pentru 2021. Documentul urmeaza sa intre in dezbaterea Consiliului…

- “In conformitate cu prevederile legale in vigoare, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale Transgaz informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, prin Hotararea nr.16 din 10 mai 2021, Consiliul de Administratie al Transgaz a aprobat urmatoarele: Alegerea lui Vaduva Petru Ion, membru al…

- Investiții de 500 de milioane de lei sunt in pericol de a fi blocate dupa ce primarul Bacaului a votat impotriva planului de administrare, in AGA de la Compania de Apa. In aceste condiții, membrii Consiliului de Administrație sunt ca și revocați. Președintele CJ dezvaluie ca primarul Viziteu i-a transmis,…

- DIICOT a descins, luni, la Primaria Iași. Edilul orașului, Mihai Chirica, susține ca este vorba despre un dosar care vizeaza un contract de asociere din anul 2005. Anchetatorii ridica documente de la fața locului. Conform unor surse citate de Ziarul de Iași, luni dimineața au fost facute percheziții…

- Trimestrul al doilea din anul trecut a fost singurul în care veniturile unei familii de români au scazut, iar incertitudinea a dus la creșterea cheltuielilor alimentare, arata datele transmise de Institutul Național de Statistica. Potrivit datelor oficiale, pandemia de coronavirus a dus…

- Consiliul de Administratie al Enel, prezidat de Michele Crisostomo, a aprobat rezultatele financiare pe anul 2020. Astfel, veniturile au scazut la 64,985 miliarde euro, de la 80,32 miliarde euro in 2019. "Modificarea este atribuita in primul rand pietelor utilizatorilor finali ca urmare a scaderii vanzarilor…

- Compania a anuntat ca lansarea ofertei vine in contextul procesului de reorganizare corporativa care vizeaza integrarea afacerii cu energie regenerabila neconventionala a grupului Enel din America Centrala si de Sud (cu exceptia Chile) in cadrul filialei chiliene cotate la bursa Enel Americas SA. …

- "Rezultatul net de 5,3 milioane lei, adica 676 lei/ha, se situeaza semnificativ peste prevederile bugetare. In anul 2019 grupul a raportat o pierdere de 4,5 milioane lei, pierdere datorata efectelor restructurarii activitatii in ferma Rosiori", arata compania. Holde Agri Invest este listata pe piata…