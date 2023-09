In perioada 25 – 29 octombrie, ROMEXPO, in parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie a Romaniei, organizeaza INDAGRA & INDAGRA FOOD 2023 – cel mai important concept de networking agricol și alimentar din Romania. Targul internațional de produse și echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii și zootehniei se desfașoara in pavilionul B1 și pe platformele exterioare ale Centrului Expozițional, iar Targul internațional pentru industria alimentara are loc in pavilionul B2. Peste 400 de companii din sectorul agricol și alimentar sunt inscrise pana la aceasta data, suprafața…