Senatorul USR Florina Presada a criticat, luni, faptul ca proiectul de lege pentru incriminarea pornografiei din razbunare ”zace de anul trecut in sertarele Comisiei Juridice de la Camera Deputaților” și spune ca aplicarea propunerilor trimise Guvernului ar face inoperabila legea, anunța MEDIAFAX.

”A trecut aproape un an de cand am introdus in Parlament un proiect legislativ pentru incriminarea pornografiei non-consensuale sau a pornografiei din razbunare. Proiectul a fost votat in unanimitate in Plenul Senatului in octombrie anul trecut iar de atunci zace in sertarele Comisiei Juridice…