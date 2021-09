Stiri pe aceeasi tema

- La revenirea in ring dupa zece ani, fostul campion mondial de box Evander Holyfield a suferit o infrangere umilitoare, fiind invins prin KO tehnic in prima repriza de luptatorul brazilian de arte martiale mixte Vitor Belfort, sambata seara in Florida, SUA, informeaza Agerpres . Dupa o adevarata ploaie…

- Evander Holyfield si Vitor Belfort se vor intalni sambata, intr-un meci de box care va avea loc la Hard Rock Hotel&Casino din Hollywood, Florida, SUA. Comentatorul evenimentului va fi Donald Trump, informeaza EFE, citata de Agerpres . Fostul presedinte american a semnat un contract in acest sens, Donald…

- Fostului ambasador al Statelor Unite ale Americii la București i-a placut mult țara noastra. I-a placut atat de mult incat a vrut sa ia cat mai mult din ea.Mark Gitenstein este diplomatul de peste ocean care chiar și dupa ce și-a incheiat misiunea a continuat sa faca afaceri in țara noastra.Dar cat…

- O puma, cunoscuta și ca leu de mare, care a atacat un baiețel de 5 ani in sudul Californiei, SUA, a fost impușcata mortal de ofițerii care se ocupa de fauna, au transmis autoritațile, potrivit The Guardian . Puma, care avea 30 de kilograme, l-a atacat pe baiat, joi, in timp ce acesta se juca langa casa…

- Peste 94% din decesele COVID din ultima saptamana au fost la persoane nevaccinate. 4% au fost la persoane vaccinate cu schema incompleta, potrivit INSP. Conform datelor publicate miercuri de Institutul Național de Sanatate Publica pentru saptamana 16 – 22 august 2021, 41.8% din totalul cazurilor s-au…

- REȘIȚA – Potrivit site-ului Federației Romane de Fotbal, 15 cluburi, printre care și CSM Reșița, au solicitat și au primit certificatul pentru participarea in Liga 2, in sezonul 2021/2022. Decizia finala se va da, cel mai probabil, saptamana viitoare! „Procesul de Certificare a cluburilor care au solicitat…