- Ion Dichiseanu este inmormantat azi, 22 mai, la cimitirul Bellu din Capitala, iar familia a facut tot posibilul ca actorul sa aiba parte de o ceremonie onorabila si impresionanta. Ioana Dichiseanu, fiica indurerata, i-a dus tatalui o coroana de flori albe, iar pe panglica tricolora a scris un mesaj…

- A fost o ceremonie restransa, date fiind restricțiile COVID. Totuși, oamenii s-au adunat pe Magheru, in fața teatrului, sa-și ia ramas bun de la actorul care le-a bucurat inimile atata vreme. Pentru ca Ion Dichiseanu era intotdeauna elegant – ținutele lui faceau adesea furori – și preferea culoarea…

- Astazi, Ion Dichiseanu va fi condus pe ultimul drum de familie și prieteni. Acesta va fi inmormantat in cimitirul Bellu, in jurul orei 12. Inca de la primele ore ale dimineții, Simona Florescu și Ioana Dichiseanu și-au facut apariția la Teatrul Nottara, pentru a ridica trupul neinsuflețit al actorului.…

- Va prezentam imagini exlcusive din foaierul Teatrului Nottara, acolo unde este depus trupul neinsuflețit al lui Ion Dichiseanu. Zeci de oameni iși iau astazi ramas bun de la marele actor. Imagini cu fosta soție, fiica și nepoțica, la capataiul regretatului artist.

- Premierul Florin Citu anunta, intr-o postare pe Facebook, ca vrea "sa ne reluam activitațile de dinainte de pandemie cat mai repede". Florin Citu a precizat ca "sunt cateva lucruri pe care cu toții le așteptam pentru sezonul estival. Este clar ca putem vorbi de fara masca pe plaja, de exemplu, fara…

- Un incident violent a fost surprins in trafic pe o strada din Vaslui. Doua femei au fost filmate in timp ce loveau o mașina cu pumnii și picioarele, in timp ce se certau cu barbatul de la volan. La un moment dat, femeia mai tanara smulge oglinda retrovizoare și o lovește de mașina, in timp ce femeia…

- Matt Bellamy, solistul celor de la Muse, le-a aratat fanilor de pe Instagram o noua modalitate de a se menține în forma din punct de vedere fizic. Postarea a adunat aproape doua mii de comentarii, iar fosta soție a avut o replica pe masura pentru cântareț. Bellamy apare într-un…

- Vestitul compozitor Mihai Alexandru (55 de ani) și-ar fi dorit sa-și oficializeze relația cu iubita lui, Alina Miola, insa iata ca pandemia de coronavirus i-a dat planurile peste cap. Intr-un interviu oferit in exclusivitate pentru playtech.ro, Mihai Alexandru ne-a povestit, cu sinceritate, despre muzica,…