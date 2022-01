Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din judetul Bihor au depistat, joi, trei cetateni romani, minori, disparuti de la domiciliu, care incercau sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria. Cei trei au fost dati disparuti de familiile lor inca de miercuri. ”In data de 30.12.2021, in jurul orei 14.30, politistii…

- Opt cetațeni afgani, ascunși intr-un TIR, au fost prinși la Nadlac de polițiștii de frontiera in timp ce incercau sa iasa ilegal din țara. Potrivit Poliției de frontiera, la Punctul de Trecere Nadlac II, judetul Arad, s-a prezentat pe sensul de iesire din tara un cetatean turc, aflat la volanul unui…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat, ascunsi intr-un automarfar incarcat cu jucarii sase cetateni din Afganistan care incercau sa treaca ilegal frontiera de stat in Ungaria, informeaza News.ro . ”In data de 15.12.2021, in jurul orei 09.10, la Punctul…

- In data de 08.12.2021, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de iesire din tara, un cetatean roman, aflat la volanul unui ansamblu rutier inmatriculat in Romania. Acesta transporta, conform documentelor de insotire…

- Un turc si cinci cetateni sirieni, care intentionau sa treaca ilegal granita din Republica Moldova catre Romania, au fost depistati duminica de politistii de frontiera vasluieni, potrivit Agerpres. ''In urma cooperarii dintre politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera…

- Polițiștii de frontiera din Arad au depistat 11 cetațeni straini care incercau sa treaca ilegal in Ungaria ascunși intr-un TIR sau pe jos. Astfel, luni seara, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor pe sensul de iesire din tara un cetatean turc, aflat…

- Aproximativ 20 de migranti au fost prinsi de catre politistii de frontiera aradeni cand incercau sa treaca granita in Ungaria pe jos, pe langa punctele de control de la Nadlac II si Curtici, majoritatea fiind solicitanti de azil in Romania, potrivit Agerpres. In perimetrul Punctului de Trecere a…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia au depistat trei cetateni din Nepal care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Serbia, pe jos, pe la frontiera verde. In general, migrantii au o ruta inversa, respectiv trec frontiera ilegal dinspre Serbia spre…